In via Garibaldi apre la nuova Casa di Comunità Prelievi e vaccini | tutti i servizi offerti

Da martedì 31 marzo, in via Garibaldi a Bergamo, sarà aperta ufficialmente la nuova Casa di Comunità. La struttura offrirà servizi come prelievi, vaccinazioni e assistenza sanitaria di base, accessibili ai cittadini. La sede rappresenta un punto di riferimento per le attività sanitarie di prossimità, con orari e modalità di accesso ancora da definire.

Bergamo. Da martedì prossimo, 31 marzo, è operativa la nuova Casa di Comunità in via Garibaldi. I lavori per la ristrutturazione del p adiglione Daina dell’edificio Matteo Rota, di proprietà dell’Asst Papa Giovanni XXIII, sono terminati a dicembre per un investimento complessivo di 2,8 milioni di euro tra fondi Pnrr e regionali. Tra i servizi attivi nella fase di avvio c’è il Punto Unico di Accesso, un nuovo punto prelievi, i servizi vaccinali, la continuità assistenziale, ambulatori specialistici, ambulatori infermieristici e i servizi amministrativi. Quella di via Garibaldi è la seconda Casa di Comunità che apre in città dopo quella di via Borgo Palazzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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