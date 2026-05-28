Orso forza la porta ed entra in un hotel in Romania | il video riaccende il dibattito sulla convivenza

Notizia in breve

Un orso ha forzato la porta di un hotel in Romania ed è entrato nei corridoi. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il suo passaggio all’interno dell’edificio, dove si è aggirato tra le stanze e i corridoi vuoti. Il video ha suscitato discussioni sulla presenza di grandi carnivori nelle aree abitate e sulla gestione di eventuali incontri tra umani e animali selvatici.