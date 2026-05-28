Orso forza la porta ed entra in un hotel in Romania | il video riaccende il dibattito sulla convivenza
Un orso ha forzato la porta di un hotel in Romania ed è entrato nei corridoi. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il suo passaggio all’interno dell’edificio, dove si è aggirato tra le stanze e i corridoi vuoti. Il video ha suscitato discussioni sulla presenza di grandi carnivori nelle aree abitate e sulla gestione di eventuali incontri tra umani e animali selvatici.
Un orso entra in un hotel in Romania e si aggira nei corridoi. Il video delle telecamere di sicurezza riaccende il dibattito sulla difficile convivenza tra umani e grandi carnivori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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