In Corea del Nord, un’immagine comune come quella di un padre che insegna alla figlia a guidare assume un significato diverso rispetto ad altri paesi. Recentemente, questa immagine ha riacceso discussioni sulla successione di potere, poiché si tratta di una figura paterna che esercita un ruolo di leadership e trasmissione di responsabilità all’interno di una famiglia. La scena è diventata oggetto di attenzione pubblica, alimentando il dibattito sulle dinamiche di potere nel paese.

Un padre che insegna alla figlia a guidare. Un’immagine quotidiana e famigliare che, in Corea del Nord, ha un’interpretazione diversa. Infatti i video e le immagini di Kim Jong Un insieme alla figlia alla guida di un veicolo militare, diffusi dall’emittente statale nordcoreana, hanno riacceso il dibattito sulla successione all’interno del regime. La testa della piccola Kim Ju-ae, che dovrebbe avere circa 13 anni, spunta da un carro armato di combattimento, mentre il padre sorridente indica la direzione da prendere. Probabilmente si tratta di una fotografia del futuro politico della Corea del Nord, secondo gli esperti internazionali. La campagna di comunicazione dei media statali nordcoreani va avanti da mesi e la protagonista è sempre lei, la figlia del leader. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La figlia di Kim (versione militare) riaccende il dibattito sulla successione

Chi è Kim Ju Ae la figlia adolescente di Kim Jong Un designata alla spietata successione del padreRoma, 26 febbraio 2026 – Mentre Kim Jong Un, da poco rieletto (unico candidato) all’unanimità segretario generale del Partito del Lavoro, minaccia...

Corea del Nord, la figlia di Kim verso la successione: il ruolo crescente di Kim Ju-aeIn Corea del Nord prende sempre più forma uno scenario che fino a pochi anni fa appariva improbabile: la possibile successione dinastica al femminile.

Temi più discussi: Kim e la futura leader Kim Ju-ae: Vuole la figlia al potere, anche se donna; Corea del Nord, la figlia 13enne di Kim Jong Un è considerata sua erede; Kim Ju-ae verso la successione, Seul alza il livello dell’allarme; Nordcorea, per intelligence Seoul figlia di Kim già designata erede.

La figlia di Kim (versione militare) riaccende il dibattito sulla successioneUn padre che insegna alla figlia a guidare. Un’immagine quotidiana e famigliare che, in Corea del Nord, ha un’interpretazione diversa. Infatti i video e le immagini di Kim Jong Un insieme alla figlia ... formiche.net

Corea del Nord, la figlia di Kim verso la successione: il ruolo crescente di Kim Ju-aeIn Corea del Nord prende sempre più forma uno scenario che fino a pochi anni fa appariva improbabile: la possibile successione dinastica al femminile. Secondo ... thesocialpost.it

#Milan, mercato di fuoco: piace #Krstovic. #Kim, arriva in rossonero Intanto spunta l’Australia #SempreMilan #ACMilan x.com

Milan, mercato di fuoco: piace Krstovic. Kim, arriva in rossonero Intanto spunta l'Australia Leggi le 5 Top News di giornata nel primo commento - facebook.com facebook