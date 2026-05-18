L' orso marsicano torna a farsi vedere vicino a Roma | il video che riaccende la speranza

Da romatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un orso bruno marsicano è stato immortalato dalle telecamere installate nel parco naturale regionale dei Monti Simbruini, situato nei pressi di Roma. La presenza dell’animale è stata documentata di recente e il video sta facendo rapidamente il giro del web. La scoperta ha suscitato interesse tra le persone che si occupano di tutela ambientale e conservazione della specie. La ripresa rappresenta un episodio raro, considerando che l’orso marsicano è una specie protetta e a rischio di estinzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un orso bruno marsicano è stato ripreso delle telecamere del parco naturale regionale dei Monti Simbruini. La notizia, anche se non rappresenta una novità assoluta, infonde speranza per la conservazione della specie, a forte rischio di estinzione.Una buona notizia per la specie“Uno degli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ecco perché l'orso bruno marsicano è sempre più confidente

Video Ecco perché l'orso bruno marsicano è sempre più confidente

Sullo stesso argomento

Strage di lupi nel Parco: il veleno minaccia l’orso marsicano? Cosa sapere Diciannove animali morti per veleno tra Pescasseroli, Alfedena, Bisegna e Barrea.

Defender Awards, un premio per proteggere l’orso bruno marsicano«L’orso bruno marsicano vive in quell’area, tra Abruzzo, Lazio e Molise, da oltre quattromila anni.

roma l orso marsicano tornaOrso marsicano, torna il Tour della coesistenzaLe candidature per i volontari sono aperte fino al 26 maggio; dal 1 al 5 agosto cinque giorni di attività per proteggere l’orso bruno marsicano ... laquilablog.it

Orso marsicano, torna l’incubo a Lecce. Il gigante a passeggio. Il videoL’orso Mario, vera star della Marsica, torna a farsi vedere per le strade di Lecce nei Marsi, il piccolo comune del Parco Nazionale d’Abruzzo, ai margini del Fucino, diventato famoso per la presenza, ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web