L' orso marsicano torna a farsi vedere vicino a Roma | il video che riaccende la speranza

Un orso bruno marsicano è stato immortalato dalle telecamere installate nel parco naturale regionale dei Monti Simbruini, situato nei pressi di Roma. La presenza dell’animale è stata documentata di recente e il video sta facendo rapidamente il giro del web. La scoperta ha suscitato interesse tra le persone che si occupano di tutela ambientale e conservazione della specie. La ripresa rappresenta un episodio raro, considerando che l’orso marsicano è una specie protetta e a rischio di estinzione.

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