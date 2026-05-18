L' orso marsicano torna a farsi vedere vicino a Roma | il video che riaccende la speranza
Un orso bruno marsicano è stato immortalato dalle telecamere installate nel parco naturale regionale dei Monti Simbruini, situato nei pressi di Roma. La presenza dell’animale è stata documentata di recente e il video sta facendo rapidamente il giro del web. La scoperta ha suscitato interesse tra le persone che si occupano di tutela ambientale e conservazione della specie. La ripresa rappresenta un episodio raro, considerando che l’orso marsicano è una specie protetta e a rischio di estinzione.
Un orso bruno marsicano è stato ripreso delle telecamere del parco naturale regionale dei Monti Simbruini. La notizia, anche se non rappresenta una novità assoluta, infonde speranza per la conservazione della specie, a forte rischio di estinzione.Una buona notizia per la specie“Uno degli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Ecco perché l'orso bruno marsicano è sempre più confidente
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