Durante una trasmissione televisiva, un magistrato ha commentato come in passato un avviso di garanzia rappresentasse un peso molto grave, mentre oggi viene spesso condiviso sui social media per creare un’immagine di persecuzione. Ha ricordato che in passato alcune persone si sono suicidate a causa di questa notifica, mentre ora, invece di aspettare procedimenti, molti condividono immediatamente la notifica online.

“Nella Prima Repubblica c’era gente che per un avviso di garanzia si suicidava, ed era sbagliato. Oggi, appena arriva un avviso di garanzia, lo si fotografa e lo si pubblica subito su Facebook, cercando di ribaltare la visione delle cose e presentandosi come perseguitato “. Così il procuratore capo della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, descrive il declino etico della classe politica italiana, intervenendo a Piazzapulita, su La7. Rispondendo alla domanda del conduttore Corrado Formigli sul valore della legalità, principio per il quale Gratteri vive sotto scorta dal 1989, il magistrato ha tracciato un quadro impietoso del cambiamento avvenuto negli ultimi decenni: “ L’abbassamento morale ed etico va avanti da decenni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gratteri a La7: “Nella Prima Repubblica un avviso di garanzia era un macigno. Oggi lo si mette sui social per fare il perseguitato”

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