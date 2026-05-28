Arezzo, cinque minorenni sono stati denunciati per bullismo e cyberbullismo. Le indagini, condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla Procura per i minorenni di Firenze, sono iniziate dopo segnalazioni di un adolescente perseguitato attraverso social media e atti di violenza. Le autorità hanno raccolto prove e identificato i responsabili, tutti giovani, coinvolti in comportamenti offensivi e intimidatori nei confronti di un coetaneo.

Insulti online, pestaggio in centro e video pubblicati sul web: chiusa l’inchiesta della Polizia di Stato su un gruppo di minorenni AREZZO – Bullismo e cyberbullismo ad Arezzo, si chiudono con cinque giovani denunciati le indagini coordinate dalla Procura per i minorenni di Firenze e condotte dalla squadra mobile della questura aretina. L’indagine era partita dopo la denuncia presentata dalla madre del ragazzo, preoccupata per il crescente stato di disagio del figlio, diventato bersaglio di una continua campagna denigratoria. Per gli investigatori non si sarebbe trattato di episodi isolati, ma di una vera e propria azione persecutoria andata avanti nel tempo e culminata con un’aggressione fisica nel centro storico di Arezzo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Arezzo, adolescente perseguitato tra social e violenza: cinque giovani denunciati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“La violenza tra i giovani è diventata normale”. Allarme delle scuole: “Cause? Social, famiglie assenti, solitudine”In un liceo della città, un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato una strage.

Novara, maxi rissa in centro: cinque giovani denunciati e un bar chiuso per 11 giorniNel fine settimana, nel centro di Novara, si è verificata una maxi rissa che ha coinvolto più persone.