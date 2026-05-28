Orrore a Roma | donna segregata e violentata dal branco per 3 giorni

Una donna è stata rinchiusa per tre giorni in un edificio abbandonato in via Tallone. Durante questo periodo, sarebbe stata costretta a subire ripetute violenze sessuali di gruppo, con le aggressioni accompagnate da minacce di morte. La donna è stata trovata in condizioni di forte shock e sotto choc. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Roma, 28 maggio 2026 – È rimasta ristretta per tre giorni in uno stabile abbandonato di via Tallone dove, a più riprese, sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. È lo scenario ricostruito dagli investigatori della Polizia di Stato capitolina, che hanno individuato e rintracciato cinque uomini, attualmente sottoposti a fermo di indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall’aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. Altre undici persone di origine extracomunitaria, rintracciate all’interno del medesimo stabile, sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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