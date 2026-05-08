Un docente di grande esperienza ha recentemente tenuto corsi di cybersecurity organizzati da Orogel. La formazione è obbligatoria per le aziende di grandi dimensioni, mentre per quelle più piccole è facoltativa ma consigliata. L'iniziativa ha coinvolto vari professionisti e ha riguardato aspetti legati alla sicurezza informatica, con l’obiettivo di migliorare la preparazione delle imprese in materia di tutela dei dati e dei sistemi digitali.

I corsi sulla cibersicurezza sono obbligatori per le aziende di grandi dimensioni e facoltativi, ma consigliati, per quelle di dimensioni inferiori. L’Orogel li ha organizzati sia nella sede centrale di Pievesestina di Cesena che negli stabilimenti di Ficarolo (Rovigo) e Policoro (Matera) facendo partecipare non solo dirigenti, quadri e impiegati, ma anche il personale tecnico poiché oggi le macchine per la lavorazione degli ortaggi fino alla loro surgelazione e alle celle frigorifere sono connesse a internet, quindi soggette a contaminazione da virus informatici che potrebbero creare gravi danni alla produzione. A Policoro c’è stato un...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cybersecurity, Piraccini docente d’eccezione ai corsi di Orogel

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