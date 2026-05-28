oro il sole della terra

L’oro viene descritto come il simbolo universale della ricchezza materiale e del potere economico, rappresentando secondo Marx “l’unica merce reale”. È considerato il “sole” della Terra in quanto elemento centrale nel sistema capitalistico e fonte di valore.

America latina In Colombia un libro mette a confronto due modi di vedere il metallo simbolo di potere e ricchezza. Tra sfruttamento e culture ancestrali America latina In Colombia un libro mette a confronto due modi di vedere il metallo simbolo di potere e ricchezza. Tra sfruttamento e culture ancestrali Se, nell’ottica capitalista, l’oro è il simbolo universale della ricchezza materiale e del potere economico – il padre di tutte le merci, anzi, secondo Marx, «l’unica merce reale» – non è questa l’unica storia possibile. Nell’Amazzonia colombiana, in quello che è noto come Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí – un’immensa area di... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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