Tempesta solare G2 | il Sole colpisce la Terra rischi per reti e GPS

Tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile 2026, la Terra sarà interessata da una tempesta geomagnetica di livello G2, causata da un’espulsione di massa coronale avvenuta sulla superficie solare. Questa perturbazione potrebbe influire su reti di comunicazione e sistemi di navigazione satellitare, tra cui il GPS. La NASA e altre agenzie spaziali monitorano costantemente l’attività solare e le sue conseguenze sulla Terra.

Tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile 2026, la Terra sarà colpita da una tempesta geomagnetica di intensità moderata, classificata come G2, a causa di una massiccia espulsione di materia coronale avvenuta sulla superficie solare. Il monitoraggio dello Space Weather Prediction Center della NOAA indica che l’evento, innescato dal rilascio di plasma e campi magnetici dalla corona del Sole, comporterà fluttuazioni nelle reti elettriche alle alte latitudini e possibili disturbi nelle comunicazioni radio ad alta frequenza o nei sistemi di navigazione satellitare. Dinamiche solari e il viaggio del plasma verso la magnetosfera. Il fenomeno che sta interessando il sistema interplanetario ha origine dalle turbolenze della corona solare, lo strato esterno dell’atmosfera della nostra stella.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tempesta solare G2: il Sole colpisce la Terra, rischi per reti e GPS Notizie correlate Leggi anche: “E’ in atto un’espulsione di massa coronale”: una tempesta geomagnetica di classe G2 è in arrivo sulla Terra il 16 aprile, quali sono i rischi Tempesta solare il 5 febbraio: colpirà la Terra di striscio, possibili effetti anche in ItaliaIl 5 febbraio 2026, la Terra si troverà al centro di un evento cosmico che potrebbe mettere a dura prova le infrastrutture tecnologiche del nostro... Panoramica sull’argomento Si parla di: Enorme buco coronale apparso sul Sole: Presto punterà la Terra, possibile tempesta geomagnetica il 19-20 aprile. Tempesta solare in arrivo, cosa può succedere a Roma (e perché non c’è da allarmarsi)Tempesta solare in arrivo: effetti possibili anche a Roma, ma senza rischi. Cosa può succedere davvero nella Capitale nei prossimi giorni. funweek.it E’ in atto un’espulsione di massa coronale: una tempesta geomagnetica di classe G2 è in arrivo sulla Terra il 16 aprile, quali sono i rischiUna grande espulsione di massa coronale dal Sole provocherà una tempesta geomagnetica G2 che raggiungerà la Terra il 16 aprile ... ilfattoquotidiano.it