Arte contemporanea a Terra del Sole il vernissage della quarta edizione di Picta Romagna

Venerdì scorso, circa 400 persone si sono riunite a palazzo Pretorio di Terra del Sole per l’apertura della quarta edizione di Picta Romagna, una mostra dedicata all’arte contemporanea europea. L’evento ha visto la partecipazione di visitatori interessati a scoprire le opere esposte, in un contesto che ha accolto artisti e pubblico in un clima di entusiasmo per questa rassegna.

Tra gli artisti europei presenti Marlene Amort dalla Germania, IraVish Ucraina arrivata da Chicago, Evgenia Kaika da Atene, Grecia e poi tutti gli artisti italiani. Una kermesse artistica che vede circa 60 maestri dell'arte europea, afferma, ancora Bertolino, artista ed ideatore di Picta, a confronto tecniche e modi differenti di fare arte nel segno del colore.