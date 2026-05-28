Oro debito e guerre | il ritorno del metallo che sfida il dollaro

L’oro si sta riaffacciando sul mercato come bene di investimento, sfidando il dollaro e i tradizionali strumenti finanziari. Dopo anni in cui era visto come un rifugio solo in periodi di crisi, il metallo prezioso ha visto un aumento della domanda. La sua rivalutazione coincide con tensioni geopolitiche e incertezze economiche, portando a un incremento dei prezzi e a un rinnovato interesse da parte degli investitori.

Per decenni è stato considerato un relitto del passato, un bene rifugio da tirare fuori soltanto nei momenti di panico finanziario. Oggi, però, l’ oro sta tornando al centro del sistema economico globale. Non solo come protezione contro l’inflazione o le crisi bancarie, ma come vero e proprio strumento geopolitico in un mondo attraversato da guerre, debiti record, scontro tra grandi potenze e crescente sfiducia nel dollaro americano. È questa la tesi centrale del report “ In Gold We Trust Report 2026 ”, uno dei documenti più seguiti dagli investitori internazionali, che fotografa un cambiamento strutturale in corso nell’economia mondiale. Il... 🔗 Leggi su Panorama.it

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