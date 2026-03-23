Il prezzo dell’oro crolla sui mercati internazionali nella mattina del 23 marzo 2026, segnando una delle peggiori sedute degli ultimi decenni. Il metallo prezioso con consegna immediata (Gold Spot) scivola fino a 4.152 dollari l’oncia, registrando una perdita del -10,6% in poche ore e toccando i minimi dell’anno. Perché crolla il prezzo dell’oro. Il movimento violento cancella di botto i guadagni accumulati nel 2026, quando le quotazioni avevano raggiunto picchi oltre i 5.000 dollari a causa delle tensioni sui mercati derivate dalla guerra in Iran. Alla base del crollo del prezzo dell’oro c’è una massiccia ondata di vendite sui future, innescata da un contesto di forte incertezza macroeconomica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo oro giù del 10% fra vendite record e fuga verso il dollaro, che sta succedendo

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