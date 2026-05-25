Il tramonto del dollaro spinge il valore dell’oro

Il prezzo dell’oro e dell’argento si ferma dopo un lungo aumento, secondo un commento di Ned Naylor-Leyland, gestore di un fondo di investimento. La frenata arriva in un momento in cui il valore del dollaro sta calando, influenzando i mercati dei metalli preziosi. I prezzi dei due metalli hanno mostrato una chiara pausa, dopo aver registrato una fase di crescita prolungata. Nessun dato specifico sui valori attuali o sui livelli raggiunti.

"ORO e argento prendono fiato". Si intitola così un recente commento di Ned Naylor-Leyland, gestore del fondo d’investimento Jupiter Gold & Silver Fund che ha osservato con attenzione la brusca frenata dei prezzi dei metalli preziosi dopo una lunga fase rialzista. L’oro, ricorda il money manager britannico, ha toccato a gennaio nuovi massimi storici, salvo poi correggere in maniera significativa a marzo, in un contesto di forte volatilità dei mercati finanziari internazionali. Secondo Naylor-Leyland, il conflitto con l’Iran e il clima di incertezza globale hanno modificato rapidamente le aspettative degli investitori sulle prossime mosse della Federal Reserve, la banca centrale americana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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