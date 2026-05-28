Orizzonte per Lecco apre all' apparentamento

Da leccotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Orizzonte per Lecco, che raccoglie il 5,20% dei consensi, ha annunciato la disponibilità a un apparentamento elettorale. La lista civica, formata dall’unione di Appello per Lecco e Azione, ha indicato la possibilità di allearsi con i candidati di Gattinoni e Boscagli. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, in vista delle elezioni comunali.

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Dove andrà il 5,20% di Orizzonte per Lecco? La civica centrista, nata anche dall'unione di Appello per Lecco e Azione, apre all'apparentamento con Gattinoni e Boscagli. Va ricordato il precedente del 2020: in quell'occasione l'allora candidato Corrado Valsecchi (Appello per Lecco), che chiuse. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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