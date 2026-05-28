Orizzonte per Lecco apre all' apparentamento | Solo interlocuzioni preliminari ma è lo strumento giusto

Nella serata di mercoledì 27 maggio, il gruppo dei sostenitori di Orizzonte per Lecco si è riunito. Il candidato sindaco ha dichiarato che si tratta solo di interlocuzioni preliminari, ma che l'apparentamento rappresenta lo strumento giusto. L'incontro è stato convocato per discutere di possibili accordi elettorali. Nessuna decisione definitiva è stata presa, e le discussioni sono ancora in fase iniziale.

Nella serata di mercoledì 27 maggio si è riunito il gruppo dei candidati, sostenitori e simpatizzanti di Orizzonte per Lecco, in un incontro precedentemente convocato dal candidato sindaco Mauro Fumagalli.La discussione, che ha coinvolto tutti i presenti senza distinzione di ruoli, è partita. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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