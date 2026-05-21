Per luci e ombre perfette sukl viso serve lo strumento giusto un apposito pennello E ne esiste uno anche per proflilare il naso
Nel mondo del trucco, il pennello da contouring è uno strumento fondamentale per modellare i lineamenti e mettere in risalto il viso. Esiste anche un pennello specifico progettato per delineare il profilo del naso, permettendo di ottenere un risultato più preciso e naturale. Questi strumenti sono realizzati appositamente per applicare prodotti in modo uniforme, facilitando tecniche di scolpitura e definizione. La scelta del pennello giusta può fare la differenza nel risultato finale del trucco.
N el mondo del make up, il pennello da contouring è uno strumento indispensabile per definire i lineamenti e valorizzare il viso. Il red carpet di Cannes insegna: ultima, Bella Hdid, con il suo profilo scolpitissimo di ombre bronze. Che si tratti di realizzare look da tutti i giorni oppure maquillage più glamour ispirati proprio a quelli delle star sul red carpet, c’è uno strumento fondamentale. Il pennello giusto, che può davvero fare la differenza. Ma quale usare per il contouring? E soprattutto: come scegliere quello perfetto in base alla texture dei prodotti? Sharon Stone, volume e luce sul red carpet di Cannes (e il trucco per aggirare... 🔗 Leggi su Iodonna.it
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