Reggio Emilia, 25 maggio 2026 – Orietta scopre le carte e lancia la sua nuova "hit" estiva dal titolo " Quadri cuori picche e fiori ". Il riferimento è alle carte da gioco che svelano gli amori: "quelli appassionati, quelli romantici, quelli che ti lasciano". Berti l'ha raccontato domenica durante l'ultima puntata della stagione di " Chetempochefa ", al mitico "tavolo" di Fabio Fazio che la vede da ormai lungo tempo tra i protagonisti. Orietta Berti, il nuovo singolo e il duetto con il Rosso. Il nuovo singolo estivo (in uscita il 29 maggio) la vede duettare con "il Rosso" (vero nome Matteo Baini, come è scritto sul web) influencer e streamer, famosissimo in rete, con un profilo Instagram da quasi 350mila follower. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orietta Berti lancia ‘Quadri cuori picche e fiori’, il nuovo tormentone estivo in duetto con il "Rosso"

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