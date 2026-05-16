Cena benefica dei Lions con Orietta Berti per sostenere l' ospedale in Zimbabwe
Il 22 maggio 2026, nella Corte dei Melograni a Modena, si terrà una cena di beneficenza organizzata dai Lions Club locali, con la partecipazione di una cantante nota. L’evento mira a raccogliere fondi per sostenere un ospedale in Zimbabwe. La serata coinvolgerà persone provenienti da diverse realtà e si svolgerà in un’atmosfera informale, con l’obiettivo di contribuire a un progetto di cooperazione internazionale. La cena rappresenta un’occasione di solidarietà tra i partecipanti.
Modena si prepara a una serata all'insegna della solidarietà e della cooperazione internazionale. Il prossimo 22 maggio 2026 la suggestiva cornice della Corte dei Melograni ospiterà una speciale cena di raccolta fondi organizzata dai Lions Club Modena Sigonio e Modena Wiligelmo. L'evento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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