Orientamento scolastico il progetto Le scelte possibili e un modello replicabile

L’Unione Europea ha stabilito di ridurre la dispersione scolastica al di sotto del 9% entro il 2030, ma in Italia il tasso rimane superiore. È stato avviato il progetto “Le scelte possibili”, dedicato all’orientamento scolastico, con l’obiettivo di creare un modello che possa essere replicato. La iniziativa mira a migliorare le scelte degli studenti e a contenere l’abbandono scolastico.

L’Unione Europea ha fissato l’obiettivo di ridurre la dispersione scolastica sotto il 9% entro il 2030, ma il dato italiano resta ancora superiore. In questo contesto l’orientamento assume un ruolo sempre più strategico, non solo per il sistema educativo ma anche per le opportunità future delle e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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