Guido Monaco, commentatore di Eurosport, ha spiegato che Sinner ha disputato molte partite, definendo questa come una strategia studiata e non ripetibile ogni anno. Ha aggiunto che la sua programmazione è stata pianificata con attenzione, sottolineando che il numero di incontri non rappresenta un modello da seguire costantemente. La discussione è stata al centro della puntata di TennisMania, trasmessa su YouTube da OA Sport.

Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha affrontato i principali temi d’attualità del tennis internazionale nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport. Al centro della discussione, naturalmente, il Roland Garros. Monaco ha innanzitutto contestato con decisione la narrazione secondo cui il livello attuale del tennis maschile sarebbe inferiore rispetto al passato. “ Il livello è alto e lo si capisce anche guardando i Challenger. Il problema è che, quando emergono fenomeni come Sinner – e in passato altri campioni – questi finiscono per far sembrare normali giocatori che in realtà sono grandissimi tennisti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco spiega: “Sinner ha giocato tantissime partite: modello non replicabile ogni anno. Scelta studiata a tavolino”

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