L’orientamento scolastico si scontra con le difficoltà di fornire informazioni complete ai giovani, che spesso non bastano a guidarli nelle scelte di studio e lavoro. Un nuovo progetto promosso dalla Città metropolitana di Torino mira a sviluppare modelli innovativi per facilitare questa transizione. Nel frattempo, l’Unione Europea ha stabilito di ridurre la dispersione scolastica al di sotto del 9% entro il 2030, mentre in Italia il dato attuale rimane superiore.

5 maggio 2026: L’Unione Europea ha fissato l’obiettivo di ridurre la dispersione scolastica sotto il 9% entro il 2030, ma il dato italiano resta ancora superiore. In questo contesto l’orientamento assume un ruolo sempre più strategico, non solo per il sistema educativo ma anche per le opportunità future delle e dei giovani e il loro ingresso nel mondo del lavoro. Lo confermano i dati dell’Indagine sull’educazione alla scelta 2023-2026, realizzata nell’ambito del progetto “Le scelte possibili”, promosso da Città metropolitana di Torino in collaborazione con La Fabbrica Società Benefit del Gruppo Spaggiari Parma. Un lavoro quadriennale che ha...🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Orientamento scolastico: perché l’informazione non basta. Il progetto promosso da Città metropolitana di Torino apre a nuovi modelli per costruire percorsi tra studio e lavoro; Orientamento scolastico, tra ideali e realtà, rappresentazioni e azioni nella scuola italiana – Rivedi la diretta; L'Orientamento come strada per il benessere; Come usare l’IA per trasformare l’orientamento da adempimento a vocazione.

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