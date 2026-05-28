Alle 14 di oggi, in diretta, gli avvocati di Stasi e Sempio sono stati ospiti di Ore 14 Sera, il programma di cronaca nera condotto da Milo Infante su Rai 2. La puntata, trasmessa questa sera, giovedì 28 maggio, si concentra sul caso di Garlasco. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle discussioni o sui contenuti trattati durante l'intervista.

Il caso Garlasco è al centro della nuova puntata di Ore 14 Sera, il programma di cronaca nera condotto da Milo Infante, che torna questa sera, giovedì 28 maggio, nel prime time di Rai 2. Anticipazioni e ospiti del 28 maggio 2026. Ore 14 Sera si occuperà delle ultime novità sul giallo di Garlasco, con nuove intercettazioni e nuovi scenari aperti dalle indagini. Attesi in studio il legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, e la legale di Andrea Sempio, Angela Taccia. Tra gli ospiti della puntata, inoltre: la direttrice de LaPresse, Alessia Lautone; la conduttrice Monica Leofreddi; Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità; l’avvocato... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ore 14 Sera, in studio gli avvocati di Stasi e Sempio

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Garlasco: il mio confronto con l'Avvocato di Stasi a Vita in Diretta

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