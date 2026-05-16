Cariche d' odio | a Ore 14 Sera le lettere della madre di Sempio a Stasi

Nelle ultime ore si sono diffuse due lettere scritte di proprio pugno da Giuseppina Sempio, madre di Andrea, indirizzate ad Alberto Stasi durante il suo periodo di detenzione. Questi documenti si aggiungono alle intercettazioni e alle perizie tecniche emerse nel procedimento giudiziario riguardante il caso di Garlasco, che si trascina da tempo. Le lettere contengono espressioni di esasperazione e accuse, e sono state rese note nel momento in cui si avvicina la prossima udienza.

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Tra i documenti emersi nelle ultime ore nel tormentato caso Garlasco, a colpire non sono solo le intercettazioni o le perizie tecniche, ma due lettere scritte di proprio pugno da Giuseppina Sempio, madre di Andrea, e indirizzate ad Alberto Stasi durante la sua detenzione. Il conduttore Milo Infante le ha mostrate nella puntata di giovedì di “Ore 14 Sera”, definendole senza mezzi termini "cariche d'odio e di rancore". La prima lettera non ottenne risposta. Ed è proprio da questa mancanza che prende le mosse la seconda missiva, datata 31 gennaio 2019, quella che ha suscitato maggiore scalpore. La mittente apre dichiarando che il silenzio di Stasi le ha confermato che la giustizia italiana con lui non ha sbagliato, poi aggiunge: "Stai tranquillo, non ho intenzione di insultarti, ti basta guardarti allo specchio la mattina". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Cariche d'odio": a Ore 14 Sera le lettere della madre di Sempio a Stasi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento ‘Ore 14 Sera: Speciale Garlasco’. Ospite l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De RensisMilano – “Ore 14 Sera: Speciale Garlasco", il programma condotto da Milo Infante, torna eccezionalmente in onda stasera – venerdì 24 aprile alle 21. Ore 14 Sera stasera su Rai 2: Delitto di Garlasco, Sempio convocato e nuova svoltaDal delitto di Garlasco al giallo della ricina: questa sera Milo Infante affronta i principali casi di cronaca con un focus sulle notizie emerse in... Stima per il coraggio di @carmeloabbate. Nel frattempo, in quegli anni, la madre di A. Sempio scriveva le letterine (cariche di odio) in carcere ad A. Stasi... x.com Odio il termine zuppa che usiamo per la magia: Livelli di incantesimo, Gradi di incantesimo, Aggiornamenti di incantesimo, Potere degli incantesimi reddit Garlasco, cariche d'odio: a Ore 14 Sera le lettere della madre di Sempio a StasiTra i documenti emersi nelle ultime ore nel tormentato caso Garlasco, a colpire non sono solo le intercettazioni o le perizie tecniche, ma due lettere scritte di proprio pugno da Giuseppina Sempio, ... iltempo.it