Magnier ha vinto la tappa del Giro d’Italia a Pieve di Soligo, conquistando il terzo successo consecutivo. Zambanini e Milan sono arrivati rispettivamente secondo e terzo. La corsa si è conclusa in volata, dopo che, invece, si prevedevano attacchi e battaglie sul muro di Ca’ del Poggio. La fuga degli attaccanti non si è concretizzata e il finale si è deciso nel rettilineo finale.

Tutti attendevano la fuga degli attaccanti e la battaglia sul muro di Ca’ del Poggio. Si arriva invece, in maniera quasi inaspettata, in volata. Paul Magnier della Soudal Quick-Step, al ventinovesimo successo della sua carriera da professionista, vince allo sprint la diciottesima tappa del Giro d’Italia, Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 chilometri. Il francese, magistralmente guidato dal belga Jasper Stuyven, brucia l’ottimo Edoardo Zambanini della Bahrain-Victorious e Jonathan Milan della Lidl-Trek, che deve ancora rinviare l’appuntamento con il successo e proverà a piazzare il suo acuto nella tappa di domenica a Roma. Conquista... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Magnier cala il tris a Pieve di Soligo. Zambanini e Milan sul podio

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