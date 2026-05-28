La Virtus Bologna ha vinto contro Trento, raggiungendo così le semifinali. La squadra ha visto protagonisti Hackett e Vildoza, ma anche Shengelia ha commentato l’andamento della partita. La vittoria ha coinvolto più giocatori, contribuendo al risultato finale. La partita si è conclusa con la qualificazione ai prossimi turni della competizione. Nessun altro dettaglio sui singoli episodi o sulle strategie adottate durante l’incontro.

Storie di capitani e di leggende. Il successo della Virtus su Trento, che ha consentito ai bianconeri di Bologna di raggiungere la semifinale, ha tanti protagonisti. Tra questi, Daniel Hackett. Per militanza in bianconero, stante l’infortunio e poi l’intervento al ginocchio per Pajola, Danny-Boy era il più indicato per ricoprire il ruolo di capitano. E, a parole, questo riconoscimento è stato sdoganato, negli spogliatoi, proprio dal patron Massimo Zanetti. Complimentandosi con la squadra, non solo per il successo, ma anche per la reazione, Zanetti ha indicato i suoi capitani. "D’ora in poi, visto l’infortunio e l’intervento per Pajola, fate affidamento su Hackett e Vildoza". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ora è la Virtus di Hackett e Vildoza. Ma... pure Shengelia ha detto la sua

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