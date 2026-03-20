Diouf e Ferrari sono disponibili per la trasferta di domenica a Reggio Emilia, mentre l'Olidata potrebbe diventare uno sponsor della prossima stagione di Eurolega. Hackett e Vildoza stanno lavorando per recuperare e tornare in campo al più presto. La Virtus ha già dimostrato di poter competere senza i tre registi, come successo contro Milano.

Non è una corsa contro il tempo, perché la Virtus ha già dimostrato di poter giocare, almeno contro Milano è stato così, senza i tre registi. Ma oggi inizia la tappa di avvicinamento verso il derby della via Emilia. La Virtus sarà chiamata a giocare al PalaBigi contro quella Reggiana che, all’andata, si giocava al PalaDozza, arrivò davvero vicino all’impresa. E oggi, con i compagni, di rientro da Sofia, dovrebbero esserci Luca Vildoza e Daniel Hackett. Il modo migliore per ritrovare gli equilibri del gruppo e non costringere Carsen Edwards e Matt Morgan a indossare panni nei quali non si trovano a loro agio. In palestra anche Momo Diouf (ex Reggio Emilia) e Francesco Ferrari, ai quali è stata risparmiata la trasferta in Bulgaria per smaltire acciacchi e tossine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Anche Diouf e Ferrari arruolabili per la trasferta di domenica a Reggio Emilia. Olidata possibile sponsor di Eurolega per l’anno prossimo. Hackett e Vildoza, la voglia di recuperare

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