Ora Allegri è decisamente più avanti rispetto a Italiano Sky Sport

Da ilnapolista.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo Sky Sport, Allegri è attualmente più avanti rispetto a Italiano nella corsa alla panchina di una squadra di calcio. La stima si basa sulle ultime valutazioni di Massimo Ugolini, che conferma il cambio di posizione tra i due allenatori. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sui motivi di questa inversione di ranking. La situazione rimane in evoluzione, senza annunci ufficiali o dichiarazioni da parte delle società coinvolte.

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Anche Sky Sport dice che si sono invertite le posizioni. In questo momento, dice Massimo Ugolini, Allegri è avanti rispetto a Italiano. Ecco le parole di Ugolini: “L’ex allenatore del Milan è un passo avanti a Vincenzo Italiano nelle preferenze di De Laurentiis. Oggi sono stati compiuti passi significativi verso Massimiliano Allegri che è in questo momento decisamente più avanti rispetto a Italiano. Oggi non ci sarà la firma del contratto”.   Ne ha scritto Alfredo Pedullà su X. Il retroscena: ADL non ha gradito la gestione dell’incontro dei giorni scorsi (doveva essere riservato) e dei giorni successivi. Ora Italiano può liberarsi dal Bologna, ma la virata – a prescindere – su Allegri è stata netta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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