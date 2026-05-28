Prosegue il testa a testa per la panchina del Napoli. Volata azzurra l’ha definita Massimo Ugolini che sta seguendo il caso per Sky Sport 24. In collegamento, Ugolini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, partendo dall’incontro che è in corso tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Le strade di Italiano e del Bologna si separeranno a prescindere,. “Le strade di Italiano e del Bologna si separeranno a prescindere, però è chiaro che il definitivo divorzio sarebbe un ulteriore passo avanti. Sul tavolo di Aurelio De Laurentiis ci sono gli accordi sia con Italiano sia con Allegri. Allora perché quest’attesa? Innanzitutto perché il tecnico del Bologna deve ancora concludere formalmente la sua esperienza col club rossoblù. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, Italiano forse ancora un filo avanti (Sky Sport)

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