Israele vara il tribunale speciale con pena di morte i presunti responsabili del 7 ottobre

Il parlamento israeliano ha approvato una legge che istituisce un tribunale speciale dedicato a giudicare le persone sospettate di aver partecipato agli attacchi avvenuti il 7 ottobre 2023. La norma prevede l’uso di un tribunale militare e la possibilità di applicare la pena di morte. La decisione riguarda sospetti coinvolti negli eventi e si applica a partire dal momento dell’approvazione.

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