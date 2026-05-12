Israele vara il tribunale speciale con pena di morte i presunti responsabili del 7 ottobre
Il parlamento israeliano ha approvato una legge che istituisce un tribunale speciale dedicato a giudicare le persone sospettate di aver partecipato agli attacchi avvenuti il 7 ottobre 2023. La norma prevede l’uso di un tribunale militare e la possibilità di applicare la pena di morte. La decisione riguarda sospetti coinvolti negli eventi e si applica a partire dal momento dell’approvazione.
Roma - La Knesset approva una norma per giudicare i sospetti coinvolti negli attacchi del 2023: previsto un tribunale militare e possibile pena capitale. Israele compie un passo destinato ad aprire una fase giudiziaria senza precedenti dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023. La Knesset ha approvato una legge che istituisce un tribunale militare speciale incaricato di processare i presunti responsabili delle violenze compiute durante l’assalto guidato da Hamas contro il territorio israeliano. Il provvedimento è passato con 93 voti favorevoli e nessun voto contrario, in un raro momento di convergenza tra maggioranza e opposizione. La nuova struttura giudiziaria dovrebbe occuparsi dei procedimenti a carico di circa 300 sospetti, catturati dalle forze di sicurezza israeliane e ritenuti coinvolti nelle azioni del 7 ottobre.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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