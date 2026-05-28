Operazione fatta e finita | 80 milioni coi bonus adios Leao

Il Milan ha deciso di rescindere il contratto con Rafa Leao, che lascia il club dopo aver incassato 80 milioni di euro dai bonus. La società ha ufficializzato la separazione, mentre si attende ancora di conoscere il nome del nuovo allenatore e del direttore sportivo. La decisione riguarda il portoghese, che non farà più parte della rosa rossonera. La situazione rimane in fase di definizione, con il club che si sta concentrando sui prossimi passi da intraprendere.

In attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore del Milan, siamo ancora in pieno caos, ma anche del nuovo direttore sportivotecnico, ci sono importanti novità sul futuro di Rafa Leao. Il portoghese potrebbe dire addio in estate, con il duo CardinaleIbrahimovic pronto a sacrificarlo per fare cassa ma anche per liberarsi di un ingaggio pesante. Il prezzo di Leao sul mercato si è dimezzato: oggi può valere sui 4050 milioni di euro e forse siamo ottimisti. Non c’è la fila, non c’è sicuramente più il Barcellona. Nelle scorse ore il club blaugrana ha chiuso l’acquisto di un altro attaccante esterno: parliamo di Anthony Gordon. Laporta e soci hanno sconfitto in volata la concorrenza del Bayern Monaco: col Newcastle, proprietario del cartellino, accordo intorno agli 80 milioni di euro bonus inclusi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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