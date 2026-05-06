Il Met Gala è uno degli eventi più attesi nel mondo della moda, attirando celebrità e stilisti da tutto il mondo. Recentemente, sui social sono circolati numerosi meme che commentano la partecipazione di varie personalità, spesso con toni ironici o satirici. L’evento, che si svolge annualmente a New York, vede protagonisti abiti elaborati e discorsi che spesso finiscono per alimentare discussioni online. Questa combinazione di moda e meme ha generato un nuovo modo di commentare le dinamiche sociali legate all’evento.

Poiché conosco i limiti dell’attenzione di voi lettori, stremati dalle mie subordinate e dai miei incisi e in genere distraibili dal volo d’un moscerino, dirò qui, subito, in una riga, quel che tirerò in lungo nell’articolo che non c’è bisogno leggiate oltre: sono spiacente di comunicare che la lotta di classe non si fa coi meme. È un articolo che potrei scrivere ogni primo martedì di maggio, giacché ogni primo lunedì di maggio c’è il Met Gala, il gran ballo con vestiti baracconi per raccogliere fondi per il Costume Institute, la parte dedicata alla storia della moda del Metropolitan Museum di New York, e ogni anno c’è una qualche Ocasio Cortez col suo bravo abito con scritto “Tax the rich”, che è in effetti un messaggio adeguatissimo se hai un pubblico inadeguato.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il Met Gala, e la lotta di classe fatta coi meme

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