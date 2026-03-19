L’Inter sta valutando un'operazione di circa 50 milioni di euro più bonus per un giocatore. L’affare sembra ormai avviato e l'interesse del club è concreto. La trattativa potrebbe concludersi a breve, con il club che si prepara a formalizzare l’accordo. La situazione è in evoluzione e non si escludono sviluppi nelle prossime ore.

L’interesse è concreto e sembra davvero destinato a diventare qualcosa di più. Tradotto, si può aprire una trattativa con tutte le enormi difficoltà del caso. Enormi è dire poco, perché sullo sfondo – ma neanche troppo – c’è la Premier League. Nei piani dell’Inter c’è l’acquisto di un nuovo laterale destro. Di almeno uno di grande valore, per il presente e per il futuro. Il tutto è più o meno legato alla possibile partenza di Denzel Dumfries, ben sapendo che l’olandese punta a strappare l’ultimo grande contratto della sua carriera. Per la sua eredità uno dei nomi che scalda particolarmente è quello di Marco Palestra. Il classe 2005 è esploso quest’anno con la maglia del Cagliari, ma il suo cartellino appartiene all’Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - L’Inter rischia di dirgli addio subito: affare da 50 milioni coi bonus

Articoli correlati

Inter, affare fatto: colpo in difesa, arriva per 4,5 milioni (bonus compresi)Colpo di mercato dell’Inter in serata con i nerazzurri che hanno chiuso un acquisto per sistemare la difesa a disposizione di Cristian Chivu.

Leggi anche: Lookman sta per dire addio alla Serie A: affare da 40 milioni

Multi SubHis Family Was Erased from History. Now He's Back—Living Right Under Their Noses.

Tutto quello che riguarda Inter rischia

Temi più discussi: Ma l'Inter rischia veramente di perdere un altro Scudetto dopo la sconfitta nel derby col Milan?; L’Inter rallenta ancora e rischia di riaprire il campionato; L'Inter non sa più vincere contro il Milan: sette derby di fila senza successi, terzo ko negli ultimi 11 mesi; Chivu psicologo, l’Inter rischia. E l’emergenza infortuni non aiuta.

Milan-Inter, perché rischia più Chivu: cosa è cambiato nelle ultime settimane. Che ne pensi?Nel derby Milan-Inter hanno più da perdere i nerazzurri che dopo l'eliminazione in Champions devono legittimare il primato in campionato e c'è una maledizione da abbattere nelle stracittadine con i ro ... sport.virgilio.it

L’Inter si ferma ancora e rischia di riaprire il campionatoReduce dalla cocente sconfitta nel derby della Madonnina, la partita contro l’Atalanta, si sapeva, avrebbe potuto risentire di qualche strascico emotivo per l’Inter. E così è stato, con la truppa di C ... rsi.ch

Chivu squalificato ma pure Kolarov rischia! Inter, chi andrà in panchina a Firenze Gli scenari x.com

Chivu squalificato ma pure Kolarov rischia! Inter, chi andrà in panchina a Firenze Gli scenari - facebook.com facebook