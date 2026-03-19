L’Inter rischia di dirgli addio subito | affare da 50 milioni coi bonus

Da calciomercato.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter sta valutando un'operazione di circa 50 milioni di euro più bonus per un giocatore. L’affare sembra ormai avviato e l'interesse del club è concreto. La trattativa potrebbe concludersi a breve, con il club che si prepara a formalizzare l’accordo. La situazione è in evoluzione e non si escludono sviluppi nelle prossime ore.

L’interesse è concreto e sembra davvero destinato a diventare qualcosa di più. Tradotto, si può aprire una trattativa con tutte le enormi difficoltà del caso. Enormi è dire poco, perché sullo sfondo – ma neanche troppo – c’è la Premier League. Nei piani dell’Inter c’è l’acquisto di un nuovo laterale destro. Di almeno uno di grande valore, per il presente e per il futuro. Il tutto è più o meno legato alla possibile partenza di Denzel Dumfries, ben sapendo che l’olandese punta a strappare l’ultimo grande contratto della sua carriera. Per la sua eredità uno dei nomi che scalda particolarmente è quello di Marco Palestra. Il classe 2005 è esploso quest’anno con la maglia del Cagliari, ma il suo cartellino appartiene all’Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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