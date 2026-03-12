Pulizia delle spiagge a Salerno in vista delle festività pasquali | operatori in azione

A Salerno, gli operatori di Salerno Pulita sono impegnati nella pulizia delle spiagge libere in vista delle festività pasquali. La decisione di anticipare il piano di interventi è stata presa dopo un confronto con la struttura commissariale, per preparare il litorale all’afflusso di turisti e cittadini durante il periodo di Pasqua. L’intervento mira a garantire un ambiente pulito e accessibile a tutti.

Pasqua è alle porte: in vista dell'afflusso di turisti e cittadini sul litorale, Salerno Pulita ha deciso, anche in seguito a un confronto con la struttura commissariale, di anticipare il piano di pulizia e sistemazione delle spiagge libere del comune capoluogo. L’iniziativa punta a garantire la piena fruibilità degli arenili già a partire dai prossimi giorni, superando la consueta tabella di marcia stagionale per rispondere prontamente alla "primavera e alla Pasqua anticipata" che caratterizza il turismo salernitano. Le squadre operative saranno impegnate lungo tutto il litorale — dalla spiaggia di via Ligea, a Santa Teresa fino alla zona orientale — per la rimozione dei detriti spiaggiati: raccolta di legname, canne e rifiuti accumulati dalle mareggiate invernali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

