Martedì si svolgerà una grande operazione di rimozione dei rifiuti nell’area dell’Hotel House di Porto Recanati. L’intervento si rende necessario a causa della presenza di discariche abusive nel cortile dell’edificio. La decisione arriva dopo le polemiche sollevate in merito alla situazione di degrado e abbandono dell’area, che ha attirato l’attenzione delle autorità locali. La pulizia coinvolgerà squadre specializzate e si concentrerà sulla rimozione dei rifiuti accumulatisi nel tempo.

Dopo le polemiche legate alla discarica di rifiuti nel cortile dell’ Hotel House di Porto Recanati, martedì sarà eseguito un intervento straordinario di pulizia dell’area. Ad annunciarlo è Mattia Rinaldi, amministratore condominiale del palazzone e titolare della ditta Domus Aurea di Civitanova. Nei giorni scorsi, infatti, un gruppo di residenti si era lamentato per le attuali condizioni dello stabile, e in modo particolare per i tanti rifiuti che sono stati accatastati sul retro del piazzale. Sulla situazione si è tenuto in Prefettura un tavolo tecnico, che ha avuto come oggetto la situazione igienico-sanitaria dell’Hotel House. Ma ora l’amministratore Rinaldi annuncia l’avvio di un intervento per ripulire le aree del palazzone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti all’Hotel House, martedì scatta la maxi operazione di pulizia

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