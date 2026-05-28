Un operaio è stato ferito all’addome da un colpo di fucile mentre lavorava su un trattore in un terreno agricolo nella zona di Prato, vicino a Poggio a Caiano. L’autore dello sparo si è dato alla fuga. La polizia sta indagando sull’accaduto.

PRATO – Prato operaio ferito da un colpo di fucile mentre lavora in un terreno agricolo alla Bogaia, nell’area al confine con Poggio a Caiano. Il ferito è un uomo di 48 anni di origine rumena, dipendente di una cooperativa impegnata in lavori di manutenzione vicino all’argine. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 28 maggio. L’uomo si trovava a bordo di un trattore quando si è accorto di essere stato raggiunto da un proiettile all’addome. Nonostante la ferita, è riuscito a lanciare l’allarme e a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Careggi in codice rosso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Operaio colpito all’addome mentre lavora su un trattore: chi ha sparato è fuggito

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