Folgorato mentre lavora su una cabina elettrica | operaio di 28 anni grave a Caltanissetta

Un uomo di 28 anni è rimasto gravemente ferito a Caltanissetta dopo aver subito una folgorazione mentre lavorava su una cabina elettrica. L’incidente si è verificato nel corso di un’attività di manutenzione, coinvolgendo l’impianto elettrico. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.