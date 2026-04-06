Folgorato mentre lavora su una cabina elettrica | operaio di 28 anni grave a Caltanissetta
Un uomo di 28 anni è rimasto gravemente ferito a Caltanissetta dopo aver subito una folgorazione mentre lavorava su una cabina elettrica. L’incidente si è verificato nel corso di un’attività di manutenzione, coinvolgendo l’impianto elettrico. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.
Un operaio di 28 anni è rimasto folgorato mentre effettuava alcuni lavori su una cabina elettrica a Caltanissetta. È ricoverato in gravi condizioni: ustioni al volto e in diverse parti del corpo, oltre a sintomi di intossicazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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