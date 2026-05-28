Israele ha deciso di interrompere ogni rapporto con l'ONU, bloccando la cooperazione necessaria per l'inserimento in una lista internazionale. Secondo fonti ufficiali, l’ambasciatore ha dichiarato di aver fornito prove a sostegno della propria posizione, senza specificare i dettagli. La decisione arriva in risposta a una richiesta dell’ONU che Israele ha ritenuto ingiusta. La sospensione riguarda vari canali di comunicazione e collaborazione tra le parti.

? Punti chiave Perché Israele ha deciso di interrompere ogni rapporto con l'ONU?. Quali prove sostiene di aver fornito l'ambasciatore Danny Danon?. Cosa rivelano le testimonianze dei sopravvissuti raccolte dal giornalista Kristof?. Come influirà questo stallo sulla possibilità di un processo negli Stati Uniti?.? In Breve Inchiesta di Nicholas Kristof riporta testimonianze di 14 sopravvissuti palestinesi su stupri e torture.. L'inchiesta giornalistica dell'11 maggio cita rapporti ONU su violenze sistematiche nelle carceri.. Israele valuta rischi legali sulla rinuncia all'immunità sovrana presso tribunali statunitensi.. Il mandato di António Guterres scadrà alla fine di quest'anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ONU: Israele blocca la cooperazione per l’inserimento in una lista

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