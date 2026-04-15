Durante la trasmissione televisiva su La7, si è svolto un acceso scambio tra l’europarlamentare di Forza Italia e il filosofo, incentrato sulla recente visita di un rappresentante politico in Libano. La discussione si è concentrata sulla legittimità di azioni diplomatiche e sulla posizione italiana riguardo alle questioni internazionali, in particolare sul conflitto israelo-palestinese. La discussione è culminata con critiche forti rivolte alla strategia estera adottata dal governo.

Durissimo scontro a Otto e mezzo (La7) tra l’europarlamentare di Forza Italia Letizia Moratti e il filosofo Massimo Cacciari sulla fallimentare linea di politica estera adottata dal governo Meloni. Le prime frizioni tra i due si registrano quando Moratti contesta il precedente intervento del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio: “Per me è una follia non continuare ad aiutare l’Ucraina. L’Ucraina sta difendendo l’Europa, ma ce ne rendiamo conto o no? – continua, mentre Cacciari fa un gesto eloquente di sconforto e di dissenso – L’Ucraina sta difendendo i valori europei, la democrazia, lo Stato di diritto. Diciamo che in Ucraina c’è un aggredito e un aggressore “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cacciari esplode con Moratti: “La visitina di Tajani in Libano? E questa sarebbe politica? Dovevate fare una mozione contro Israele all’Onu”. Su La7

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