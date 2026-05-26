Ondata di caldo in Europa | picchi di 38 gradi in Spagna stop a esercitazioni militari con esplosivi in Olanda

Un'eccezionale ondata di caldo, innescata da una "cupola di calore", sta interessando l'Europa in questi giorni. In diversi Paesi, come Italia, Spagna, Francia, Gran Bretagna e Olanda, registrate temperature ben al di sopra delle medie del mese di maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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METEO: Caldo Intenso Fuori Stagione e Temporali in agguato! Ecco quando.

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Temi più discussi: Arriva la prima ondata di calore dell’anno; Meteo, arriva un anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi: le previsioni; Meteo rovente, caldo in ulteriore aumento e arrivano le prime notti tropicali: vasto anticiclone; Caldo record: 17 città in allerta, mercoledì il giorno più afoso.

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