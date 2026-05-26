Le prime allerte di bollino arancione sono state attivate in diverse città italiane a causa di un’ondata di caldo anticipata. Il ministero della Salute ha avviato a maggio il sistema di monitoraggio delle ondate di calore, in risposta a un rapido aumento delle temperature in molte aree del Paese. La decisione riguarda città che stanno sperimentando temperature superiori alle medie stagionali, con le allerte che rimarranno in vigore fino a nuovo avviso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caldo estivo arriva con largo anticipo sull’Italia. Il ministero della Salute ha infatti attivato già da maggio il sistema di monitoraggio delle ondate di calore, segnalando un rapido aumento delle temperature in molte città del Paese. A causare questa situazione è il potente anticiclone che sta interessando gran parte dell’Europa, portando valori eccezionalmente elevati anche in Francia e nel Regno Unito. L’effetto sull’Italia sarà quello di giornate prevalentemente soleggiate e stabili, ma accompagnate da temperature ben superiori alla media stagionale e da un crescente disagio dovuto all’afa. Martedì 26 maggio: 12 città con bollino arancione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ondata di caldo anticipata: scattano i primi bollini arancioni in diverse città italiane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiammata africana in arrivo, bollini arancioni in 15 città italiane. “Picchi di caldo fino a 35°C”Un’ondata di caldo africano sta per colpire 15 città italiane, con temperature che potrebbero raggiungere i 35°C.

Allerta caldo in Italia: bollini arancioni in 12 cittàDodici città italiane sono sotto bollino arancione a causa delle alte temperature previste.

Temi più discussi: Estate in anticipo, arriva l'anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi; Anticiclone e ondata di caldo in arrivo sull'Italia, previsioni di un'estate in anticipo con oltre 30 gradi; Meteo, caldo record al Centro-Nord: quanto durerà?; A Milano presto ci saranno 30°C, ma l'estate anticipata non durerà.

Meteo rovente,caldo in aumento e arrivano le prime notti tropicali.Spiagge piene come d'estate.Ondata di afa estiva anticipata in Gb. Domani Mercoledì 27 Maggio il clou. Temperature schizzano verso l'alto su gran parte della Penisola. x.com

Calore storico in Europa... reddit

Meteo, ondata di caldo e temperature record: oggi in Italia 12 città con bollino arancioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, ondata di caldo e temperature record: oggi in Italia 12 città con bollino arancione ... tg24.sky.it

Estate anticipata in Italia, ondata di caldoLe previsioni meteo annunciano un'imminente ondata di calore, con temperature sopra la media almeno fino a metà settimana prossima. lavocedivenezia.it