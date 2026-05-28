Ondata di caldo a maggio nell'immagine dell'ESA temperature superficiali fino a 50°

L'ESA ha diffuso un’immagine che mostra temperature superficiali fino a 50°C in alcune aree dell’Europa. L’ondata di caldo, avvenuta a maggio, ha interessato diverse regioni del continente. Le immagini satellitari evidenziano un aumento delle temperature rispetto ai valori medi stagionali. Non sono stati segnalati danni immediati o eventi critici legati a questa ondata di caldo. La situazione è monitorata dalle autorità meteorologiche e spaziali.

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha condiviso una nuova immagine che mostra gli effetti dell'ondata di caldo estremo che sta colpendo l'Europa. La temperatura superficiale, in alcuni casi, raggiunge e supera anche i 50 °C. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Heatwave hell: are soaring temperatures the new normal | The Latest

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