Ondata di caldo a maggio nell'immagine dell'ESA temperature superficiali fino a 50 °C

Un'ondata di caldo estremo ha portato temperature superficiali fino a 50°C in alcune aree europee. L'Agenzia Spaziale Europea ha diffuso un’immagine che evidenzia gli effetti di questa ondata di calore. La fotografia mostra le alte temperature e le aree interessate, senza specificare le località. Non ci sono notizie di vittime o danni specifici, ma l’immagine evidenzia l’intensità del fenomeno.

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha condiviso una nuova immagine che mostra gli effetti dell'ondata di caldo estremo che sta colpendo l'Europa. La temperatura superficiale, in alcuni casi, raggiunge e supera anche i 50 °C. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Heatwave hell: are soaring temperatures the new normal | The Latest

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Ondata di caldo a maggio, nell’immagine dell’ESA temperature superficiali fino a 50°L'ESA ha diffuso un’immagine che mostra temperature superficiali fino a 50°C in alcune aree dell’Europa.

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Ondata di caldo nel Regno Unito reddit

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