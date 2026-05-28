Ondata di caldo a maggio nell'immagine dell'ESA temperature superficiali fino a 50 °C
Un'ondata di caldo estremo ha portato temperature superficiali fino a 50°C in alcune aree europee. L'Agenzia Spaziale Europea ha diffuso un’immagine che evidenzia gli effetti di questa ondata di calore. La fotografia mostra le alte temperature e le aree interessate, senza specificare le località. Non ci sono notizie di vittime o danni specifici, ma l’immagine evidenzia l’intensità del fenomeno.
L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha condiviso una nuova immagine che mostra gli effetti dell'ondata di caldo estremo che sta colpendo l'Europa. La temperatura superficiale, in alcuni casi, raggiunge e supera anche i 50 °C. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Heatwave hell: are soaring temperatures the new normal | The Latest
Notizie e thread social correlati
Ondata di caldo a maggio, nell’immagine dell’ESA temperature superficiali fino a 50°L'ESA ha diffuso un’immagine che mostra temperature superficiali fino a 50°C in alcune aree dell’Europa.
Caldo estremo a fine maggio: l’impatto dell’anticiclone subtropicale e le previsioni per l’estate 2026Un’ondata di caldo estremo sta interessando l’Europa a fine maggio, causata da un anticiclone subtropicale.
Temi più discussi: Arriva la prima ondata di calore dell’anno; Nord Italia nella morsa di una straordinaria ondata di caldo: quando ci sarà il picco e quanto durerà; Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioni; Caldo record: 17 città in allerta, mercoledì il giorno più afoso.
In Italia è il giorno del picco di questa eccezionale ondata di caldo che sta colpendo anche Francia, Inghilterra e Spagna. Cinque le città da bollino rosso. Ma è anche allerta per temporali al Centrosud. #Tg1 Valeria Cucchiaroni x.com
la Repubblica. . Temperature oltre i 35 gradi il 28 maggio a Roma, in quella che dovrebbe essere la giornata peggiore per la capitale, travolta come tutto il resto d'Italia da una ondata di caldo anomalo. Turisti, ma anche residenti, assaltano in cerca di refrigerio facebook
Ondata di caldo nel Regno Unito reddit
Ondata di caldo a maggio, nell’immagine dell’ESA temperature superficiali fino a 50°L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha condiviso una nuova immagine che mostra gli effetti dell'ondata di caldo estremo che sta colpendo l'Europa ... fanpage.it
Ondata di caldo estremo in Europa, temperature record in Francia e Gran BretagnaL’ondata di caldo che ha colpito l’Italia e l’Europa continua a portare temperature elevate e allerte nelle città a maggio. La situazione è particolarmente critica per domani, 28 maggio: per Bologna, ... tg24.sky.it