Omicidio colposo e disastro doloso | in carcere un 38enne per i fatti della Lanterna Azzurra

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri di Corinaldo per i fatti avvenuti alla Lanterna Azzurra, a quasi otto anni dalla tragedia. La condanna definitiva a cinque anni di carcere riguarda reati di omicidio colposo e disastro doloso.

CORINALDO - A quasi otto anni dalla strage della Lanterna Azzurra, i carabinieri di Corinaldo hanno arrestato un 38enne del posto condannato in via definitiva a 5 anni di reclusione per omicidio colposo e crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. L’uomo, ritenuto responsabile nell’ambito dei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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