Esplosione di Calenzano | chiuse indagini per 7 dirigenti Eni e 2 della Sergen Contestati i reati di disastro e omicidio colposo
Le autorità hanno chiuso le indagini relative all'esplosione avvenuta il 9 dicembre 2024 presso il deposito di carburante di una compagnia energetica a Calenzano. L'incidente ha provocato la morte di cinque persone e il ferimento di altre 27. Sono stati iscritti nel registro degli indagati sette dirigenti dell'azienda e due rappresentanti di una società di servizi coinvolta. A loro vengono contestati i reati di disastro e omicidio colposo.
PRATO – Chiusura delle indagini per l’esplosione al deposito di carburante Eni di Calenzano del 9 dicembre 2024, che causò la morte di 5 persone e il ferimento di altre 27. La procura di Prato, che conduce l’inchiesta, ha inviato l’avviso di conclusione delle indagini a sette dirigenti dell’Eni e a due appartenenti all’impresa appaltatrice Sergen. I reati contestati, a vario titolo, agli indagati sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali colpose. Sempre secondo quanto riferisce la procura, sarebbero emersi “plurimi errori gravi inescusabili” nelle attività svolte al deposito quella mattina. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Sullo stesso argomento
Esplosione a Calenzano, chiuse le indagini per 7 dirigenti Eni e 2 della ditta SergenLa Procura di Prato, che conduce l’inchiesta sull’esplosione che avvenne il 9 dicembre del 2024 al deposito di carburante Eni di Calenzano (Firenze)...
Chiuse le indagini sulla esplosione al deposito Eni di Calenzano: 9 indagati. “Errori non scusabili”Calenzano (Firenze), 19 maggio 2026 – Nove indagati, niente illecito amministrativo per l’Eni.
Chiuse le indagini sulla esplosione al deposito Eni di Calenzano: 9 indagati. Errori non scusabiliL’incidente probatorio esclude che Eni possa essere condannata per illecito amministrativo. La procura di Prato: Il modello organizzato è risultato corretto. L’esplosione, avvenuta il 9 dicembre 202 ... lanazione.it
Esplosione a Calenzano, chiuse le indagini per 7 dirigenti Eni e 2 della ditta SergenLa Procura di Prato, che conduce l'inchiesta sull'esplosione che avvenne il 9 dicembre del 2024 al deposito di carburante Eni di Calenzano (Firenze) e che ... lapresse.it