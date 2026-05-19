Esplosione di Calenzano | chiuse indagini per 7 dirigenti Eni e 2 della Sergen Contestati i reati di disastro e omicidio colposo

Le autorità hanno chiuso le indagini relative all'esplosione avvenuta il 9 dicembre 2024 presso il deposito di carburante di una compagnia energetica a Calenzano. L'incidente ha provocato la morte di cinque persone e il ferimento di altre 27. Sono stati iscritti nel registro degli indagati sette dirigenti dell'azienda e due rappresentanti di una società di servizi coinvolta. A loro vengono contestati i reati di disastro e omicidio colposo.

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