Prof accoltellata richiesta misura di sicurezza per studente 13enne | perizia psichiatrica per valutare la pericolosità sociale

Un insegnante è stata accoltellata e si sta valutando l’adozione di misure di sicurezza nei confronti di uno studente di 13 anni. Il ragazzo, che era stato allontanato dalla famiglia e collocato in una comunità protetta, è attualmente soggetto a una perizia psichiatrica per determinare la sua eventuale pericolosità sociale. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario in corso.

Il ragazzo, inizialmente allontanato dalla famiglia e collocato in una comunità protetta, è stato trasferito in ospedale, nel reparto di Neuropsichiatria, per accertarne le condizioni psichiche La Procura per i minorenni di Brescia, competente anche per il territorio di Bergamo, ha presentato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Prof accoltellata, richiesta misura di sicurezza per studente 13enne: perizia psichiatrica per valutare la pericolosità sociale Articoli correlati Insegnante accoltellata, il pm chiede una misura di sicurezza per 13enne di Trescore. Una perizia psichiatrica per valutare la pericolosità socialeLa procura dei minori di Brescia, competente anche per il territorio di Bergamo, ha depositato al tribunale dei minorenni la richiesta di una misura... La prof accoltellata dallo studente 13enne: “Pronta a riaccoglierti”Un episodio di violenza scolastica che ha scosso l’intera comunità di Bergamo ha lasciato segni profondi nel corpo e nello spirito di Chiara Mocchi,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Prof accoltellata, cosa può chiedere la Procura per lo studente di 13 anni; Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Se cercassero le armi, le troverebbero: gli studenti dopo la prof accoltellata; Valditara sulla prof accoltellata a Trescore: subito misure contro criminalità giovanile. Fontana: oltrepassato ogni limite. Prof accoltellata, cosa può chiedere la Procura per lo studente di 13 anniLo studente del 13enne che a scuola ha accoltellato una professoressa si trova da ieri sera in una comunità protetta con il consenso dei genitori. Il ragazzo non ha ancora 14 anni e non è quindi imput ... ansa.it #Cronaca La prof accoltellata salvata dal coraggio di un alunno 13enne - facebook.com facebook LETTERA APERTA DELLA PROFESSORESSA CHIARA MOCCHI DOPO ESSERE STATA ACCOLTELLATA - La prof accoltellata è stata dimessa: "Mi ha salvata un altro studente" La professoressa Chiara Mocchi è stata dimessa oggi dall'ospedale Papa Giov x.com