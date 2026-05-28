Omicidio Casagrande l'ex carabiniere che arrivò sulla scena del delitto nel '91 | Sandra aspettava qualcuno

Un ex carabiniere, tra i primi a intervenire nel 1991 sulla scena dell'omicidio di Sandra Casagrande, ha rilasciato dichiarazioni a Fanpage.it. Ricorda che Sandra aspettava qualcuno quella sera e descrive le operazioni di polizia dell’epoca. La vicenda, ancora irrisolta, ha visto recentemente una svolta nelle indagini, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti.

A Fanpage.it un ex carabiniere, tra i primi a intervenire sulla scena dell'omicidio di Sandra Casagrande, parla delle indagini dell'epoca e della nuova svolta nel caso. La donna fu uccisa nel '91 a Roncade e oggi, a 35 anni di distanza, c'è un indagato: il suo Dna è stato trovato su una tenda nel negozio dove venne assassinata la 44enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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