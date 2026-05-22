Omicidio Sandra Casagrande l'uomo indagato dopo 35 anni è Paolo Gorghetto Lui si difende | Non c'entro nulla
Dopo oltre tre decenni dall’omicidio di una pasticcera di Roncade, avvenuto nel suo negozio con coltellate, la Procura di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati un uomo di 57 anni. La decisione è arrivata in seguito all’analisi del DNA, che ha rilevato tracce compatibili con quelle trovate sulla scena del crimine. L’indagato si è difeso affermando di non essere coinvolto nel fatto. La vicenda resta aperta e al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle indagini.
A 35 anni dall’omicidio di Sandra Casagrande, la pasticcera 44enne di Roncade uccisa a coltellate nel suo negozio, la Procura di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati Paolo Gorghetto, 57 anni, dopo il match del suo Dna con tracce trovate sulla scena del delitto. L'uomo si difende: "Non so nulla di questa storia, ma sono disposto a difendermi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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