Sandra Casagrande uccisa nel '91 a Roncade il nipote | Non conosco l'indagato per me Dna è prova fondamentale

Il nipote di Sandra Casagrande, uccisa nel 1991 a Roncade, ha dichiarato di non conoscere l’indagato e ha sottolineato come il DNA rappresenti una prova fondamentale nel procedimento. La sua testimonianza arriva in seguito alle ultime novità emerse nel procedimento giudiziario legato al caso. La famiglia della vittima non ha fornito ulteriori dettagli, mentre le indagini continuano a concentrarsi sugli elementi biologici raccolti nel corso degli anni.

In un'intervista il nipote di Sandra Casagrande, uccisa a Roncade nel 1991, ha commentato la recente svolta sul caso. La Procura di Treviso ha indagato un 57enne grazie al confronto del suo Dna con le tracce trovate sulla scena del delitto. "Sandra non mi aveva mai parlato di questa persona, il Dna è una prova che non si può negare", ha detto il nipote. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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