Notte dedicata alla regina della disco music al Miles Jazz Club | risuonano le hit intramontabili di Gloria Geinor
Nella serata al Miles Jazz Club si è celebrata la musica di Gloria Gaynor, figura di spicco della disco music. Durante l’evento sono state riproposte alcune delle sue hit più note, accompagnate da arrangiamenti che hanno mescolato elementi jazz a sonorità classiche del suo repertorio. La serata ha visto il coinvolgimento di pubblico e artisti, con un’atmosfera incentrata sulla riproposizione di brani iconici.
Una notte travolgente al Miles Jazz Club dedicata alla regina della disco music: Gloria Gaynor. Le sue hit intramontabili, cariche di energia e libertà, rivivranno in una veste elegante e sorprendente, tra groove irresistibili e sonorità jazz.Da Will Survive a Never Can Say Goodbye, preparati a.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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